Аналитики прогнозируют, что перспективы сыроделия в Украине становятся все более неопределенными, что повлечет изменения цен.

Импорт сыра в Украину значительно возрос, что привело к задержке роста продаж отечественного сыра. Из-за усиленной конкуренции с зарубежными производителями, местные сыровары вынуждены прибегать к массовым акциям со скидками цены, которые не всегда эффективны.

Аналитики прогнозируют, что перспективы сыроделия в Украине становятся все более неопределенными. Они отмечают: "В ближайшей перспективе сыры не подешевеют, но акции с большими скидками станут массовыми. И даже ценовые скидки выручат не всех производителей, ведь импорт сыра вырос".

По словам аналитиков, европейские сыры, благодаря своей низкой цене, все труднее конкурируют с отечественными на украинском рынке. Импорт твердого, полужесткого и белого сыра за первый квартал 2024 г. вырос на 12%, тогда как импорт плавленого сыра вырос на 25%.

В связи со сложностями с продажами на внутреннем рынке, украинские сыровары попытались увеличить экспорт, однако с разным успехом. Экспорт полутвердых сыров в первом квартале снизился на 11% по сравнению с прошлым годом, а продажа полутвердых сырных продуктов сократилась почти на четверть. Ожидается, что в перспективе ситуация с экспортом усугубится еще больше.

Интересно, что одной из стран, активно продающей свой сыр в Украине, является Польша, где местные фермеры протестуют против якобы увеличения импорта украинской агропродукции, блокируя границу: "Польского (и не только) сыра на полках магазинов становится все больше. Возможно, именно в расчете на поставки в Украину, в текущем году производство сыра в Польше выросло более чем на 10%.

Эксперты считают, что значительный рост производства в Польше, почти равный объему производства аналогичных сыров в Украине, должен насторожить отечественных производителей.

Источник: Infagro

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