Щоб фонові програми не виходили з-під контролю, не розряджали акумулятор телефону і навіть не сповільнювали його роботу, виконайте цю просту щотижневу процедуру.

Про перезавантаження телефону зазвичай виникає, коли у вас виникають затримки, некоректна робота програм та інші дефекти програмного забезпечення, але це також корисна практика, навіть якщо ваш гаджет працює належним чином або є найкращим на ринку.

Як перезавантажити телефон iPhone чи Android?

1. Використання кнопки живлення телефону. Вам потрібно буде натиснути та утримувати кнопку живлення та клавішу зменшення гучності на лівій стороні. Через три секунди на екрані з'явиться повзунок вимкнення. Проведіть пальцем на екрані, щоб підтвердити дію.

В Android натискання та утримування кнопки живлення може поводитися так само, як і на iPhone, активуючи вбудований голосовий помічник замість запиту на скидання.

Якщо це станеться, натисніть кнопку живлення та клавішу зменшення гучності та утримуйте їх протягом трьох секунд або до тих пір, поки вам не буде надано можливість вимкнути або перезавантажити телефон.

2. Перезапуск режиму "вільні руки" . Якщо вам ліньки, є кілька способів перезавантажити телефон із ще меншими зусиллями.

На iPhone під керуванням iOS 16 тепер можна попросити Siri перезавантажити пристрій. Перш ніж це зробити, він запросить ваше підтвердження.

Для Android такі виробники, як Samsung, надають можливість налаштувати оптимізований перезапуск. Це означає, що телефон автоматично перезавантажується, коли помічає уповільнення роботи, а ви не користуєтеся ним.

Ви можете увімкнути цю функцію, перейшовши в «Установки» > «Догляд за акумулятором та пристроєм» > прокрутивши вниз до «Автооптимізація» > та перемкнувши її.

Що стосується того, як часто слід перезавантажувати телефон, щоб він нормально працював - рекомендується робити це щотижня, щосереди або четвер. Таким чином, у вас буде оновлений телефон для другої половини тижня.

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