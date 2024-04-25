Чтобы фоновые приложения не выходили из-под контроля, не разряжали батарею телефона и даже не замедляли его работу, выполните эту простую еженедельную процедуру.

О перезагрузке телефона обычно возникает, когда у вас возникают задержки, некорректная работа приложений и другие дефекты программного обеспечения, но это также полезная практика, даже если ваш гаджет работает должным образом или является лучшим на рынке.

Как перезагрузить телефон iPhone или Android?

1. Использование кнопки питания телефона. Вам нужно будет нажать и удерживать кнопку питания и клавишу уменьшения громкости на левой стороне. Через три секунды на экране должен появиться ползунок выключения. Проведите пальцем по экрану, чтобы подтвердить действие.

В Android нажатие и удерживание кнопки питания может вести себя так же, как и на iPhone, активируя встроенный голосовой помощник вместо запроса на сброс.

Если это произойдет, нажмите кнопку питания и клавишу уменьшения громкости и удерживайте их в течение трех секунд или до тех пор, пока вам не будет предоставлена ​​возможность выключить или перезагрузить телефон.

2. Перезапуск в режиме громкой связи. Если вам лень, есть несколько способов перезагрузить телефон с еще меньшими усилиями.

На iPhone под управлением iOS 16 теперь вы можете попросить Siri перезагрузить устройство. Прежде чем сделать это, он запросит ваше подтверждение.

Для Android такие производители, как Samsung, предоставляют вам возможность настроить оптимизированный перезапуск. Это означает, что телефон автоматически перезагружается, когда замечает замедление работы, а вы им не пользуетесь.

Вы можете включить эту функцию, зайдя в «Настройки» > «Уход за аккумулятором и устройством» > прокрутив вниз до «Автооптимизация» > и переключив ее.

Что касается того, как часто следует перезагружать телефон, чтобы он нормально работал - рекомендуюется делать это еженедельно, каждую среду или четверг. Таким образом, у вас будет обновленный телефон для второй половины недели.

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