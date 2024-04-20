Хоча багато веб-сайтів залежать від доходів від показів та кліків рекламних банерів, фактом є те, що деякі з цих оголошень можуть бути дуже дратівливими, а в деяких випадках навіть шкідливими.

Деякі рекламні банери створюються шахрайськими сторінками, а інші автоматично запускають відтворення відео або аудіокліпів на телефонах.

Інша реклама винна в тому, що занадто багато ресурсів вашого телефону займають анімації, що надмірно використовуються.

Що робити, якщо хочете заблокувати рекламу на телефонах Android?

Ви можете заблокувати рекламу на телефоні Android, відкривши Chrome і натиснувши кнопку меню з трьох точок.

Відкрийте «Налаштування» > «Налаштування сайту» > «Нав'язлива реклама» та увімкніть «Нав'язлива реклама». Ви також можете повернутися до налаштувань сайту та натиснути «Спливаючі вікна та перенаправлення».

Увімкніть «Спливаючі вікна та перенаправлення».

Встановіть розширення та програми на телефон для блокування реклами або використовуйте браузери з функціями блокування реклами.

Хоча в Chrome є деякі функції блокування реклами на телефоні, вони не ідеальні.

Ще одне рішення – завантажити блокувальник реклами для Chrome на телефонах Android у вигляді розширення. Деякі з найкращих з них включають AdBlock і Adblock Plus (не мають відношення), і вони повинні більш ефективно усувати рекламу більш дратівливу, ніж використання тільки Chrome.

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