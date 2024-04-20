Некоторые рекламные баннеры создаются мошенническими всплывающими страницами, а другие автоматически запускают воспроизведение видео или аудиоклипов на телефонах.
Другая реклама виновата в том, что слишком много ресурсов вашего телефона занимают чрезмерно используемые анимации.
Что делать, если вы хотите заблокировать рекламу на телефонах Android?
Вы можете заблокировать рекламу на своем телефоне Android, открыв Chrome и нажав кнопку меню из трех точек.
Откройте «Настройки» > «Настройки сайта» > «Навязчивая реклама» и включите «Навязчивая реклама». Вы также можете вернуться к настройкам сайта и нажать « Всплывающие окна и перенаправления».
Включите параметр «Всплывающие окна и перенаправления».
Установите расширения и приложения на телефон для блокировки рекламы или используйте браузеры с функциями блокировки рекламы.
Хотя в Chrome теперь есть некоторые функции блокировки рекламы на телефоне, они не идеальны.
Еще одно решение — скачать блокировщик рекламы для Chrome на телефонах Android в виде расширения. Некоторые из лучших из них включают AdBlock и Adblock Plus (не имеют отношения), и они должны более эффективно устранять более раздражающую рекламу, чем использование только Chrome.
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