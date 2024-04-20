Хотя многие веб-сайты зависят от доходов от показов и кликов рекламных баннеров, фактом является то, что некоторые из этих объявлений могут быть очень раздражающими, а в некоторых случаях даже вредоносными.

Некоторые рекламные баннеры создаются мошенническими всплывающими страницами, а другие автоматически запускают воспроизведение видео или аудиоклипов на телефонах.

Другая реклама виновата в том, что слишком много ресурсов вашего телефона занимают чрезмерно используемые анимации.

Что делать, если вы хотите заблокировать рекламу на телефонах Android?

Вы можете заблокировать рекламу на своем телефоне Android, открыв Chrome и нажав кнопку меню из трех точек.

Откройте «Настройки» > «Настройки сайта» > «Навязчивая реклама» и включите «Навязчивая реклама». Вы также можете вернуться к настройкам сайта и нажать « Всплывающие окна и перенаправления».

Включите параметр «Всплывающие окна и перенаправления».

Установите расширения и приложения на телефон для блокировки рекламы или используйте браузеры с функциями блокировки рекламы.

Хотя в Chrome теперь есть некоторые функции блокировки рекламы на телефоне, они не идеальны.

Еще одно решение — скачать блокировщик рекламы для Chrome на телефонах Android в виде расширения. Некоторые из лучших из них включают AdBlock и Adblock Plus (не имеют отношения), и они должны более эффективно устранять более раздражающую рекламу, чем использование только Chrome.

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