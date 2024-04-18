Для отримання цієї надбавки до пенсій слід звернутися до Пенсійного фонду України та подати відповідні документи.

У травні пенсії деяких громадян збільшаться, зокрема, це стосується осіб, які досягли певного віку. Жодної індексації або перерахунку пенсійних виплат на травень не передбачено, проте виплати зростуть. Деталі про зміни у розмірі пенсій повідомили у Пенсійному фонді України.

Зокрема, збільшаться пенсії для осіб, які перевищили 70-річний вік, завдяки нарахуванню надбавок до пенсій за віком. Відповідно до цього рішення отримують збільшені пенсії:

Особам від 70 до 74 років включно надається 300 гривень;

Від 75 до 79 років включно – 456 гривень;

Від 80 років – 570 гривень.

Надбавка до пенсій за віком автоматично нараховується пенсіонерам з умовою, що їхні пенсійні виплати менші за 10 340,35 гривні.

Також передбачена доплата до пенсій у розмірі 944 гривні для пенсіонерів, які потребують постійного догляду через погіршений стан здоров'я.

Для отримання цієї надбавки до пенсій потрібно звернутися у Пенсійний фонд України та пред'явити відповідні документи, підтверджуючи потребу у допомозі.

Особа має відповідати наступним критеріям для отримання такої доплати до пенсій:

Бути старше 80 років;

Проживати самотньо та потребувати зовнішнього догляду, включаючи соціальних працівників;

Отримувати пенсію за віком.

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