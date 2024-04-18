В мае пенсии некоторых граждан увеличатся, в частности, это касается лиц, достигших определенного возраста. Никакой индексации или перерасчета пенсионных выплат на май не предусмотрено, однако выплаты возрастут. Детали об изменениях в размере пенсий сообщили в Пенсионном фонде Украины.
В частности, увеличатся пенсии для лиц, превысивших 70-летний возраст, благодаря начислению надбавок к пенсиям по возрасту. В соответствии с этим решением получают увеличенные пенсии:
- Лицам от 70 до 74 лет включается 300 гривен;
- От 75 до 79 лет включительно – 456 гривен;
- От 80 лет – 570 гривен.
Прибавка к пенсиям по возрасту автоматически начисляется пенсионерам с условием, что их пенсионные выплаты меньше 10 340,35 гривны.
Также предусмотрена доплата к пенсиям в размере 944 гривны для пенсионеров, нуждающихся в постоянном уходе из-за ухудшенного состояния здоровья.
Для получения этой надбавки к пенсиям следует обратиться в Пенсионный фонд Украины и предъявить соответствующие документы, подтверждая потребность в помощи.
Лицо должно отвечать следующим критериям для получения такой доплаты к пенсиям:
- Быть старше 80 лет;
- Проживать одиноко и нуждаться в внешнем уходе, включая социальных работников;
- Получать пенсию по возрасту.
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