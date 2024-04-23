Щоб продовжити роботу телефону, потрібно знати, які програми найбільше впливають на витрату заряду батареї і чим краще користуватися рідше, оскільки це може помітно покращити продуктивність.

Фахівці з порталу DxOMark провели дослідження, виділивши найбільш енергоємні програми та структурувавши їх за різними категоріями залежно від їхнього призначення. Це допомогло визначити, які з них найгірше впливають на батарею вашого телефону.

Дослідження проводилося на смартфонах двох категорій: пристроях середнього класу, вартістю від до 15 тисяч гривень, та флагманських моделях, ціна яких перевищує цю суму та можуть дійти до 50 тисяч. Назви конкретних моделей не розкриваються, але зазначається, що всі вони були випущені минулого року.

Згідно з результатами, основними "винуватцями" витрати заряду в категорії середнього класу є додатки для спілкування, листування, бесіди. Особливо на пристроях нижчої цінової категорії.

Друге та третє місця у списку з енергоспоживання займають Facebook Messenger та Snapchat Chat відповідно, а також Instagram Chat та WhatsApp (у зазначеній послідовності). У випадку з ними більше страждають акумулятори флагманів.

У категорії додатків для перегляду коротких відео лідирують Instagram Reels та Facebook Reels, за якими слідують YouTube Shorts, TikTok та Snapchat Spotlight із приблизно рівним рівнем енергоспоживання.

Сервіс для потокового відео, що споживає найбільше енергії, виявився Prime Video. За ним йдуть Disney, YouTube та Netflix.

Експерти виділили чотири фактори, які суттєво впливають на витрату енергії:

постійний пошук стільникового зв'язку

фонова активність програм

регулярні сповіщення та використання служб геолокації

Всі перелічені програми активно використовують хоча б одну з цих функцій.

Як на телефоні подивитися, які програми найбільше розряджають батарею

На iPhone:

Відкрийте "Параметри"

Прокрутіть вниз і виберіть розділ "Акумулятор"

Прокрутіть вниз до списку програм: поруч із назвами вказана їхня енерговитратність у відсотках

На Android:

Відкрийте "Налаштування"

Виберіть розділ "Батарея"

Натисніть на "Використання батареї"

Після цього повинен відкрити список програм з їх енерговитратністю у відсотках

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