Специалисты с портала DxOMark провели исследование, выделив наиболее энергоемкие приложения и структурировав их по различным категориям в зависимости от их предназначения. Это помогло определить, какие из них хуже всего влияют на батарею вашего телефона.
Исследование проводилось на смартфонах двух категорий: устройствах среднего класса, стоимостью от до 15 тысяч гривен, и флагманских моделях, цена которых превышает эту сумму и могут дойти до 50 тысяч . Названия конкретных моделей не раскрываются, но указывается, что все они были выпущены в прошлом году.
Согласно результатам, основными "виновниками" расхода заряда в категории среднего класса являются приложения для общения, переписок, бесед. Особенно на устройствах более низкой ценовой категории.
Второе и третье места в списке по энергопотреблению занимают Facebook Messenger и Snapchat Chat соответственно, а также Instagram Chat и WhatsApp (в указанной последовательности). В случае с ними больше страдают уже аккумуляторы флагманов.
В категории приложений для просмотра коротких видео лидируют Instagram Reels и Facebook Reels, за которыми следуют YouTube Shorts, TikTok и Snapchat Spotlight с приблизительно равным уровнем энергопотребления.
Сервис для потокового видео, потребляющий наибольшее количество энергии, оказался Prime Video. За ним следуют Disney, YouTube и Netflix.
Эксперты выделили четыре фактора, существенно влияющих на расход энергии:
постоянный поиск сотовой связи
фоновая активность приложений
регулярные уведомления и использование служб геолокации
Все перечисленные приложения активно используют хотя бы одну из этих функций.
Как на телефоне посмотреть, какие приложения больше всего разряжают батарею
На iPhone:
Откройте "Настройки"
Прокрутите вниз и выберите раздел "Аккумулятор"
Прокрутите вниз до списка с приложениями: рядом с названиями указана их энергозатратность в процентах
На Android:
Откройте "Настройки"
Выберите раздел "Батарея"
Нажмите на пункт "Использование батареи"
После этого должен открыться список приложений с их энергозатратностью в процентах
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