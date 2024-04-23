Чтобы продлить работу телефона, нужно знать, какие приложения больше всего влияют на расход заряда батареи и чем лучше пользоваться реже, так как это может заметно улучшить производительность.

Специалисты с портала DxOMark провели исследование, выделив наиболее энергоемкие приложения и структурировав их по различным категориям в зависимости от их предназначения. Это помогло определить, какие из них хуже всего влияют на батарею вашего телефона.

Исследование проводилось на смартфонах двух категорий: устройствах среднего класса, стоимостью от до 15 тысяч гривен, и флагманских моделях, цена которых превышает эту сумму и могут дойти до 50 тысяч . Названия конкретных моделей не раскрываются, но указывается, что все они были выпущены в прошлом году.

Согласно результатам, основными "виновниками" расхода заряда в категории среднего класса являются приложения для общения, переписок, бесед. Особенно на устройствах более низкой ценовой категории.

Второе и третье места в списке по энергопотреблению занимают Facebook Messenger и Snapchat Chat соответственно, а также Instagram Chat и WhatsApp (в указанной последовательности). В случае с ними больше страдают уже аккумуляторы флагманов.

В категории приложений для просмотра коротких видео лидируют Instagram Reels и Facebook Reels, за которыми следуют YouTube Shorts, TikTok и Snapchat Spotlight с приблизительно равным уровнем энергопотребления.

Сервис для потокового видео, потребляющий наибольшее количество энергии, оказался Prime Video. За ним следуют Disney, YouTube и Netflix.

Эксперты выделили четыре фактора, существенно влияющих на расход энергии:

постоянный поиск сотовой связи

фоновая активность приложений

регулярные уведомления и использование служб геолокации

Все перечисленные приложения активно используют хотя бы одну из этих функций.

Как на телефоне посмотреть, какие приложения больше всего разряжают батарею

На iPhone:

Откройте "Настройки"

Прокрутите вниз и выберите раздел "Аккумулятор"

Прокрутите вниз до списка с приложениями: рядом с названиями указана их энергозатратность в процентах

На Android:

Откройте "Настройки"

Выберите раздел "Батарея"

Нажмите на пункт "Использование батареи"

После этого должен открыться список приложений с их энергозатратностью в процентах

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