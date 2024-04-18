У 2024 році потрібно накопичити 31 рік, щоб вийти на пенсію у 60-річному віці, але існують випадки, коли зарахують роки вимушеного безробіття.

Щороку зростає мінімальний страховий стаж, необхідний для виходу на пенсію. Так, у 2024 році для виходу на пенсію у віці 60 років потрібно мати 31 рік стажу.

Заступниця голови правління Пенсійного фонду України Ірина Ковпашко роз'яснила, в яких випадках можливе зарахування до страхового стажу періодів вимушеного безробіття.

Вона зазначила, що жінкам, які були у декреті до досягнення дитиною трирічного віку, цей час зараховуватиметься до стажу на основі свідоцтва про народження дитини.

Також Ковпашко наголосила, що подвійне зарахування стажу за декрет не передбачено. Якщо жінка працювала під час декрету, до її стажу ввійдуть лише роки реальної роботи.

Крім того, ПФУ враховує стаж за період догляду за родичем-інвалідом І групи, якщо опікун не має статусу пенсіонера чи інваліда та не працює в цей період. Обов'язковою умовою є отримання відповідної надбавки або компенсації від органів соціального захисту.

За законом «Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування» періоди догляду, починаючи з 2004 року, враховуються в страховий стаж. Ці періоди зараховуються за умови, що за доглядача сплачено Єдиний соціальний внесок. З 1 квітня мінімальний розмір цього внеску становить 1760 гривень на місяць.

Джерело: Today.ua

Останні новини України:

Нагадаємо, українці можуть недоотримати пенсію, як виправити ситуацію.

Як писала Politeka, індексації пенсій порадувала не всіх пенсіонерів.

Також Politeka повідомляла, кого з пенсіонерів чекає грошовий бонус та про яку допомогу йдеться.