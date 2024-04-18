В 2024 году нужно накопить 31 год, чтобы выйти на пенсию в 60-летнем возрасте, но существуют случаи, когда засчитают годы вынужденной безработицы.

Ежегодно растет минимальный страховой стаж, необходимый для ухода на пенсию. Так, в 2024 году для выхода на пенсию в возрасте 60 лет нужно иметь 31 год стажа.

Заместитель председателя правления Пенсионного фонда Украины Ирина Ковпашко разъяснила, в каких случаях возможно зачисление в страховой стаж периодов вынужденной безработицы.

Она отметила, что женщинам, находившимся в декрете до достижения ребенком трехлетнего возраста, это время будет засчитываться в стаж на основе свидетельства о рождении ребенка.

Также Ковпашко подчеркнула, что двойное зачисление стажа за декрет не предусмотрено. Если женщина работала во время декрета, в ее стаж войдут только годы реальной работы.

Кроме того, ПФУ учитывает стаж за период по уходу за родственником-инвалидом I группы, если опекун не имеет статуса пенсионера или инвалида и не работает в этот период. Обязательным условием является получение надбавки или компенсации от органов социальной защиты.

По закону «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании» периоды ухода, начиная с 2004 года, учитываются в страховом стаже. Эти периоды засчитываются при условии, что за смотрителя уплачен Единый социальный взнос. С 1 апреля минимальный размер этого взноса составляет 1760 гривен в месяц.

Источник: Today.ua

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