Співробітники виконавчої служби можуть застосовувати не лише штраф, а й різні заходи, включаючи арешт рухомого та нерухомого майна, а також арешт банківського рахунку.

Чи дотримуєтеся ви правил дорожнього руху, керуючи автомобілем? Навіть найввічливіші водії можуть порушити Правила дорожнього руху (ПДР) і отримати штраф. Але чи знали ви, що існують ситуації, коли сума штрафу може зросити вдвічі? Стало відомо, в яких саме обставинах вартість штрафу за порушення ПДР може подвоїтися.

Якщо вам довелося отримати штраф за порушення правил дорожнього руху, ви маєте 15 днів на його оплату. Проте, якщо ви здійсните оплату протягом перших 10 днів, вам може бути надана знижка у 50% (але лише для певних видів порушень).

Але існують ситуації, коли сума штрафу подвоюється. Це може трапитися, якщо водій не сплачує його протягом 15 днів. У такому разі справа передається до виконавчої служби, яка намагатиметься стягнути штраф примусово.

Працівники виконавчої служби можуть застосовувати різні заходи, включаючи арешт рухомого та нерухомого майна, а також арешт банківського рахунку. Водій-порушник може стати перед проблемою оплати карткою в магазині, втрати частини зарплати або пенсії. У деяких випадках йому може бути заборонено виїзд за кордон.

Нагадаємо, що грошове покарання передбачено за керування автомобілем у стані алкогольного, наркотичного або під впливом лікарських препаратів, які знижують увагу та швидкість реакції.

Джерело: Телеграф.

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