Соблюдаете ли вы правила дорожного движения, управляя автомобилем? Даже самые вежливые водители могут нарушить ПДД и получить штраф. Но знали ли вы, что существуют ситуации, когда сумма штрафа может увеличиться вдвое? Стало известно, в каких обстоятельствах стоимость штрафа за нарушение ПДД может удвоиться.

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Если вам пришлось получить штраф за нарушение ПДД, вы имеете 15 дней на его оплату. Однако, если вы произведете оплату в течение первых 10 дней, вам может быть предоставлена ​​скидка в 50% (но только для определенных видов нарушений).

Но существуют ситуации, когда сумма штрафа удваивается. Это может случиться, если водитель не платит его в течение 15 дней. В таком случае дело передается исполнительной службе, которая будет пытаться взыскать штраф принудительно.

деньги

Сотрудники исполнительной службы могут применять различные меры, включая арест движимого и недвижимого имущества, а также арест банковского счета. Водитель-нарушитель может встать перед проблемой оплаты картой в магазине, потери части зарплаты или пенсии. В некоторых случаях ему может быть запрещен выезд за границу.

Напомним, что денежное наказание предусмотрено за управление автомобилем в состоянии алкогольного, наркотического или под влиянием лекарственных препаратов, снижающих внимание и скорость реакции.

Источник: Телеграф.

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