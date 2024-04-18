Зараз склалась ситуація, коли в освітян маленька базова ставка та ціла купа надбавок, що значно підвищує розмір заробітної плати.

Система оплати праці працівників освіти в Україні вже давно застаріла та через це зарплати в освітян невисокі. Однак у 2024 році вчителям обіцяють підвищити суму нарахувань.

Цього року уряд запланував два підвищення зарплат:

З 1 січня - заробітні плати піднялися на 10%

З 1 квітня - заробітні плати підвищилися ще на 12,6%

У 2023 році середня зарплата вчителя становила 13 000 гривень. З початку січня ця сума зросла до 14 000 гривень, а з квітня до практично 16 000 гривень. Крім того, планується збільшення середньомісячної оплати праці вчителів вищої категорії з 14 400 до 17 400 гривень. Вчителі очікують підвищених виплат уже у травні за роботу у квітні.

Мінімальна заробітна плата вчителя залежить від навантаження і в даний час становить близько 9 000 гривень.

У 2023 році найнижчий посадовий оклад склав 5 699 гривень, що є зарплатою молодого вчителя без стажу. До цієї суми додаються різні надбавки:

За вислугу років - 627 гривень (10% для молодих вчителів).

Надбавка за класне керівництво - 1 300 гривень.

Надбавка за престижність праці - 1 254 гривень.

Надбавка за гарну працю - 522 гривень.

Надбавка на допомогу на оздоровлення - 522 гривень (у разі надання щорічної відпустки).

За даними Міністерства освіти і науки, середня заробітна плата молодого вчителя без стажу становить 10 574 гривень.

Джерело: Fakty.

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