Система оплаты труда работников образования в Украине уже давно устарела и поэтому зарплаты у педагогов невысокие. Однако в 2024 году учителям обещают повысить сумму начислений.
В этом году правительство запланировало два повышения зарплат:
- С 1 января – заработные платы поднялись на 10%
- С 1 апреля – заработные платы повысились еще на 12,6%
В 2023 году средняя зарплата учителя составила 13000 гривен. С начала января эта сумма выросла до 14 тысяч гривен, а с апреля до практически 16 тысяч гривен. Кроме того, планируется увеличение среднемесячной оплаты труда учителей высшей категории с 14400 до 17400 гривен. Учителя ожидают повышенных выплат уже в мае за работу в апреле.
Минимальная заработная плата учителя зависит от погрузки и в настоящее время составляет около 9 000 гривен.
В 2023 году самый низкий должностной оклад составил 5699 гривен, что является зарплатой молодого учителя без стажа. К этой сумме прилагаются разные надбавки:
- За выслугу лет – 627 гривен (10% для молодых учителей).
- Надбавка за классное руководство – 1 300 гривен.
- Надбавка за престижность труда – 1 254 гривен.
- Надбавка за хороший труд – 522 гривен.
- Надбавка на пособие на оздоровление - 522 гривен (в случае предоставления ежегодного отпуска).
По данным Министерства образования и науки, средняя заработная плата молодого учителя без стажа составляет 10574 гривен.
Источник: Fakty.
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