Сейчас сложилась ситуация, когда у педагогов маленькая базовая ставка и целая куча надбавок, что значительно повышает размер заработной платы.

Система оплаты труда работников образования в Украине уже давно устарела и поэтому зарплаты у педагогов невысокие. Однако в 2024 году учителям обещают повысить сумму начислений.

В этом году правительство запланировало два повышения зарплат:

С 1 января – заработные платы поднялись на 10%

С 1 апреля – заработные платы повысились еще на 12,6%

В 2023 году средняя зарплата учителя составила 13000 гривен. С начала января эта сумма выросла до 14 тысяч гривен, а с апреля до практически 16 тысяч гривен. Кроме того, планируется увеличение среднемесячной оплаты труда учителей высшей категории с 14400 до 17400 гривен. Учителя ожидают повышенных выплат уже в мае за работу в апреле.

Минимальная заработная плата учителя зависит от погрузки и в настоящее время составляет около 9 000 гривен.

В 2023 году самый низкий должностной оклад составил 5699 гривен, что является зарплатой молодого учителя без стажа. К этой сумме прилагаются разные надбавки:

За выслугу лет – 627 гривен (10% для молодых учителей).

Надбавка за классное руководство – 1 300 гривен.

Надбавка за престижность труда – 1 254 гривен.

Надбавка за хороший труд – 522 гривен.

Надбавка на пособие на оздоровление - 522 гривен (в случае предоставления ежегодного отпуска).

По данным Министерства образования и науки, средняя заработная плата молодого учителя без стажа составляет 10574 гривен.

Источник: Fakty.

Последние новости Украины:

Напомним, зарплата будет расти в следующие три года.

Как писала Politeka, зарплаты украинцев изменились, некоторым специалистам начали платить больше.

Также Politeka сообщала, в 2024 году на Украине ожидается рост минимальной зарплаты.