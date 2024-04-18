Подання спрощеної форми заяви субсидії відрізняється тим, що не потрібно надавати чи завантажувати багато документів.

В Україні нараховуються понад 50 тисяч домогосподарств, які мають право на отримання субсидії, але не скористалися такою можливістю. Для тих, хто вперше подаватиме на отримання допомоги, або тих категорій громадян, які будуть робити це повторно є можливість скористатися спрощеною версією. Про це повідомили у ПФУ.

Для того, щоб подати документи на субсидію, у спрощеній формі потрібно вказати наступні дані:

Прізвище, ім'я, по батькові;

Серія та номер паспорта;

Реєстраційний номер облікової картки платника податків (РНОКПП) заявника та членів домогосподарства;

Адреса та рахунок в банку (у форматі IBAN), на який буде здійснюватися виплата;

Підпис.

Цей метод відрізняється тим, що не потрібно надавати або завантажувати багато документів. Більшість даних автоматично передаються в систему завдяки обміну даними між реєстрами. Спрощена процедура на отримання субсидії була впроваджена з літа 2023 року.

Зараз можна скористатися спрощеною формою подачі документів на оформлення субсидій через портал ПФУ, мобільний додаток ПФУ або портал "Дія". Також для спрощеної подачі документів на отримання субсидії можна відправити заяву поштою або особисто занести до найближчого відділення в Пенсійний фонд України.

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