Подача упрощенной формы заявления субсидии отличается тем, что не нужно предоставлять или загружать многие документы.

В Украине насчитывается более 50 тысяч домохозяйств, имеющих право на получение субсидии, но не воспользовавшихся такой возможностью. Для тех, кто впервые будет подавать на получение помощи, или тех категорий граждан, которые будут делать это повторно, есть возможность воспользоваться упрощенной версией. Об этом сообщили в ПФУ.

Чтобы подать документы на субсидию, в упрощенной форме нужно указать следующие данные:

Фамилия Имя Отчество;

Серия и номер паспорта;

Регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика (РНОКПП) заявителя и членов домохозяйства;

Адрес и счет в банке (в формате IBAN), на который будет производиться выплата;

Подпись.

Этот метод отличается тем, что не нужно предоставлять или загружать многие документы. Большинство данных автоматически передаются в систему благодаря обмену данными между реестрами. Упрощенная процедура получения субсидии была внедрена с лета 2023 года.

Сейчас можно воспользоваться упрощенной формой подачи документов на оформление субсидий через портал ПФУ, мобильное приложение ПФУ или портал "Действие". Также для упрощенной подачи документов на получение субсидии можно отправить заявление по почте или лично занести в ближайшее отделение в Пенсионный фонд Украины.

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