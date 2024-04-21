Абоненти телекомунікаційної компанії «Київстар» лютують через нові зміни – оператор оголосив про нові тарифи, які виявилися майже вдвічі більшими.

Абоненти «Київстар» шоковані зростанням тарифів, пише Politeka.net. Люди масово скаржаться на офіційній сторінці «Київстар» у Facebook на зміни і звинувачують компанію у жадібності.

«І так грошей нема, так вони тарифи підвищують»,

«.. На сто грн одразу зросла ціна , менше зробіть , для людей щоб, бо і так ця клята війна, а тут ціни в нашій державі і такі що хоть йти краст , жахіття, все по мілйьону, а зарплати як в Африці, а вам грошей мало як завжди. Не на сто а одразу на 500 грн зробили б, щоб на 3 роки вперед було»,

«Щиро, з любовʼю і від серця ви тільки піднімаєте вартість тарифу!!! На 50 та 100 грн відразу!!!»,

«А коли покращення будуть !? Бо лишень підвищеня тарифів», - лютують абоненти «Київстар».

У «Київстар» зміни пояснюють необхідністю. Мовляв, компанія таким чином буде мати змогу підтримувати роботу мережі, продовжувати будувати нові базові станції, розширювати покриття 4G, а також інвестувати в енергонезалежність мережі.

«Загалом в найближчі 2 роки компанія інвестує в розвиток телеком-інфраструктури України 600 млн доларів США», - повідомили у Київстар.

Також у «Київстар» радять своїм абонентам, яким не підходить новий тариф, обрати собі інший тариф самостійно, безоплатно змінивши на той, який більше відповідає потребам і можливостям.

Нагадаємо, мобільний оператор «Київстар» підвищує ціни на понад 20 тарифів передплати, а такоож для контрактних тарифів і бізнес-клієнтів. Крім того зміняться деякі пакетні умови та додаткові послуги.

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