Абоненты телекоммуникационной компании «Киевстар» свирепствуют из-за новых изменений – оператор объявил о новых тарифах, которые оказались почти вдвое больше.

Абоненты "Киевстар" шокированы ростом тарифов, пишет Politeka.net.

Люди массово жалуются на официальной странице «Киевстар» в Facebook на изменения и обвиняют компанию в алчности.

«И так денег нет, так они тарифы повышают»,

«.. На сто грн сразу выросла цена, меньше сделайте, для людей чтобы, потому что и так эта проклятая война, а тут цены в нашем государстве и такие хоть идти красть, ужас, все по миллиону, а зарплаты как в Африке, а вам денег мало как обычно. Не на сто сразу на 500 грн сделали бы, чтобы на 3 года вперед было»,

«Искренне, с любовью и от сердца вы только поднимаете стоимость тарифа!!! На 50 и 100 грн сразу!!!",

«А когда улучшения будут!? Потому что только повышение тарифов», - свирепствуют абоненты «Киевстар» .

В «Киевстар» изменения объясняют необходимостью. Мол, компания таким образом будет иметь возможность поддерживать работу сети, продолжать строить новые базовые станции, расширять покрытие 4G, а также инвестировать в энергонезависимость сети.

"В целом в ближайшие 2 года компания инвестирует в развитие телеком-инфраструктуры Украины 600 млн долларов США", - сообщили в Киевстаре.

Также в «Киевстар» советуют своим абонентам, которым не подходит новый тариф, выбрать себе другой тариф самостоятельно, безвозмездно сменив тот, который больше отвечает потребностям и возможностям.

Напомним, мобильный оператор «Киевстар» повышает цены более чем на 20 тарифов предоплаты, а также для контрактных тарифов и бизнес-клиентов. Кроме того, изменятся некоторые пакетные условия и дополнительные услуги.

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