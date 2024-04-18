Національний банк України спільно з Міністерством цифрової трансформації запустив проєкт "комплексного шерингу", який спростить обмін електронними документами між банками, клієнтами та державними реєстрами.

Про це повідомив Національний банк України.

Ця ініціатива дозволить громадянам передавати банкам кілька документів одночасно через застосунок Дія, сприяючи отриманню банківських послуг та швидкому обміну інформацією.

"Спільно з Міністерством цифрової трансформації ми впроваджуємо нову модель, яка суттєво спростить процес отримання громадянами фінансових послуг", – зазначено у повідомленні.

Національний банк відзначає, що в даний час розглядається можливість комплексного передавання копій електронних документів та відповідних даних через застосунок Дія (процес, відомий як "комплексний шеринг").

Національний банк України підкреслює, що зараз клієнтам часто доводиться надсилати банкам кожен цифровий документ окремо, коли їм потрібно отримати банківські послуги. Така процедура може призвести до багаторазових передач і підтверджень запитів.

Нова модель, яка зараз впроваджується, дозволить клієнтам одночасно передавати в банки електронні копії кількох документів та інформацію про їх фінансовий стан в рамках одного запиту. Це забезпечить можливість українцям використовувати застосунок Дія для надсилання не лише копій документів, а й довідок про доходи та інших необхідних паперів, значно спрощуючи процес для клієнтів та банків.

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