Национальный банк Украины совместно с Министерством цифровой трансформации запустил проект "комплексного ряда", который упростит обмен электронными документами между банками, клиентами и государственными реестрами.

Об этом сообщил Национальный банк Украины.

Эта инициатива позволит гражданам передавать банкам несколько документов одновременно через приложение Дія, способствуя получению банковских услуг и быстрому обмену информацией.

"Совместно с Министерством цифровой трансформации мы внедряем новую модель, которая существенно упростит процесс получения гражданами финансовых услуг", – говорится в сообщении.

Национальный банк отмечает, что в настоящее время рассматривается возможность комплексной передачи копий электронных документов и соответствующих данных через приложение Дія (процесс, известный как "комплексный шеринг").

Национальный банк Украины подчеркивает, что сейчас клиентам часто приходится посылать банкам каждый цифровой документ отдельно, когда им нужно получить банковские услуги. Такая процедура может привести к многократным передачам и подтверждениям запросов.

Внедряющаяся новая модель позволит клиентам одновременно передавать в банки электронные копии нескольких документов и информацию об их финансовом состоянии в рамках одного запроса. Это обеспечит возможность украинцам использовать приложение Дія для передачи не только копий документов, но и справок о доходах и других необходимых бумаг, значительно упрощая процесс для клиентов и банков.

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