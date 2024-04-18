Коли хтось отримує контроль над вашим телефоном, це може викликати стрес та залякування.

Якщо ви підозрюєте, що хтось зламав ваш телефон, не хвилюйтеся - видалити вороже ПЗ та його точку входу не так складно, як ви думаєте.

Дізнайтеся загальні ознаки того, що вас зламали або у вас є шкідливе програмне забезпечення, є способи виправити зламаний пристрій і допоможемо покращити безпеку вашого телефон, щоб уникнути майбутніх зломів.

Ознаки того, що ваш телефон зламаний:

Спливаючі вікна та проблеми з продуктивністю.

Програми, які ви не встановлювали.

Нерозпізнані тексти та електронні листи.

Раптове збільшення використання даних.

Що робити, якщо телефон зламали?

Розгляньте можливість перезавантаження вашого телефону. Якщо ви виконуєте резервне копіювання або синхронізуєте дані вашого пристрою зі своїм обліковим записом Google, одним із способів позбутися хакера є скидання налаштувань вашого телефону.

Перезавантажтеся в безпечний режим на телефоні . Якщо ви хочете спробувати видалити хакерів і шкідливе програмне забезпечення, не стираючи пристрій і не починаючи заново, почніть з входу в безпечний режим

Видаліть доступ адміністратора та програми у телефоні. Хакери часто встановлюють на цільові пристрої Android програми з правами адміністратора.

Видаліть невідомі програми на телефоні . Незалежно від того, чи ви знайшли будь-які дивні програми з правами адміністратора чи ні, вам потрібно переглянути всі свої програми та видалити ті, які ви не встановлювали.

Вимкніть інсталяцію програм на телефон із невідомих джерел. Вимкнення установки з невідомих джерел гарантує, що ви зможете встановлювати програми лише з Play Store.

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