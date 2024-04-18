Когда кто-то получает контроль над вашим телефоном, это может вызывать стресс и устрашение.

Если вы подозреваете, что кто-то взломал ваш телефон, не волнуйтесь — удалить вражесков ПО и его точку входа не так сложно, как вы думаете.

Узнайте общие признаки того, что вас взломали или у вас есть вредоносное ПО, есть способы исправить взломанное устройство и поможем улучшить безопасность вашего телефон, чтобы избежать будущих взломов.

Признаки того, что ваш телефон взломан:

Всплывающие окна и проблемы с производительностью.

Приложения, которые вы не устанавливали.

Нераспознанные тексты и электронные письма.

Внезапное увеличение использования данных.

Что делать, если телефон взломали?

Рассмотрите возможность перезагрузки вашего телефон. Если вы выполняете резервное копирование или синхронизируете данные вашего устройства со своей учетной записью Google, одним из способов избавиться от хакера является выполнение сброса настроек вашего телефона.

Перезагрузитесь в безопасный режим на телефоне. Если вы хотите попробовать удалить хакеров и вредоносное ПО, не стирая устройство и не начиная заново, начните с входа в безопасный режим

Удалите доступ администратора и приложения в телефоне. Хакеры часто устанавливают на целевые устройства Android приложения с правами администратора.

Удалите неопознанные приложения на телефоне. Независимо от того, нашли ли вы какие-либо странные приложения с правами администратора или нет, вам нужно просмотреть все свои приложения и удалить те, которые вы не устанавливали.

Отключите установку приложений на телефон из неизвестных источников. Отключение установки из неизвестных источников гарантирует, что вы сможете устанавливать приложения только из Play Store.

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