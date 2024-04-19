Фахівці з безпеки розповіли, що потрібно робити, якщо у вас вкрали телефон або ви його втратили і що робити точно не варто.

Мобільні телефони – це не тільки наш спосіб спілкування з друзями та сім'єю, але вони також є нашими гаманцями, камерами та способом доступу до новин, музики, соціальних мереж, а також для обміну та запису інформації про наше життя.

Якщо ваш телефон таки вкрали , ось кроки, які ви можете зробити, щоб запобігти подальшим проблемам або потенційно повернути його.

Зателефонуйте на свій телефон. Якщо вам пощастить, ваш телефон насправді не був вкрадений, а просто забутий чи залишений.

Перше, що вам слід зробити , це зателефонувати на свій номер телефону і сподіватися, що хтось візьме слухавку. Це, безумовно, найпростіший спосіб повернути телефон. Але якщо ніхто не візьме трубку або, що ще гірше, якщо хтось знайде її та відключить, вам доведеться взяти справу у свої руки.

2. Слідкуйте за телефоном. Програми відстеження можуть врятувати життя.

Обов'язково увімкніть програму відстеження на своєму телефоні. Телефони Android можуть використовувати диспетчер пристроїв Android, тоді як користувачі iOS мають функцію «Знайти iPhone». Потім можна отримати доступ до налаштувань безпеки вашого телефону за допомогою комп'ютера.

3. Зателефонуйте до поліції. Немає жодної гарантії, що вони дійсно зможуть допомогти вам повернути ваш телефон, але спробувати варто, і офіційний звіт з поліції також стане в нагоді.

Звіт повинен включати фізичний опис пристрою, а також марку та серійний номер.

4. Віддалено очистіть телефон. Це особливо актуально, якщо на вашому пристрої зберігається будь-яка особиста інформація, кредитні картки, важливі файли або конфіденційні робочі дані.

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