Ось найкорисніші трюки із зарядкою телефону, які ви не використовуєте.

Постійно заряджати телефон дуже неприємно, хоча час автономної роботи збільшується, цілком імовірно, що вам доведеться підзарядити телефон рано ввечері, якщо ви збираєтесь вирушити кудись на ніч.

І хоча перехід на кабелі USB-C скоротив час, необхідний для того, щоб дати вашому пристрою додаткову потужність, зависання, доки ваша батарея відновлює свою енергію, може бути виснажливою.

Є кілька порад, які можуть зробити зарядку телефону менш болючим.

Увімкніть режим польоту.

Одним із найбільших витрат на акумулятор телефону є сигнал мережі. Як правило, чим гірше ваш сигнал, тим швидше розряджається акумулятор. Отже, якщо ви живете в районі з поганим сигналом, зарядка вашого телефону займе більше часу, ніж якщо ви проживали в місці з сильним сигналом - сигнал з'їдає вашу енергію під час заряджання.

2. Вимкніть телефон.

Просто і очевидно, але часто не беруть до уваги. Якщо телефон вимкнути під час повторного заряджання, він буде заряджатися набагато швидше. Ніщо не розряджатиме батарею, поки ви її заряджаєте.

3. Обмежте використання телефону під час заряджання.

Якщо ви не можете вимкнути телефон, щоб зарядити його швидше, тому що хочете залишатися в курсі повідомлень, не використовуйте його занадто часто, поки він підключений до мережі. Використання телефону під час заряджання уповільнює цей процес.

4. Переконайтеся, що режим заряджання увімкнено.

Ваш телефон дозволяє вказати тип з'єднання, яке воно встановлює при підключенні кабелю USB. Якщо ви заряджаєте через ноутбук або інший пристрій, вам необхідно переконатися, що функція заряджання увімкнена і не була випадково вимкнена.

5. Використовуйте настінну розетку.

Використання USB-порту на вашому комп'ютері або в автомобілі призводить до більш неефективної зарядки телефону.

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