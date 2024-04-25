Вот самые полезные трюки с зарядкой телефона, которые вы не используете.

Постоянно заряжать телефон очень неприятно, хотя время автономной работы увеличивается, вполне вероятно, что вам придется подзарядить телефон ранним вечером, если вы собираетесь отправиться куда-то на ночь.

И хотя переход на кабели USB-C сократил время, необходимое для того, чтобы дать вашему устройству дополнительную мощность, зависание, пока ваша батарея восстанавливает свою энергию, может быть изнурительным.

Есть несколько советов, которые могут сделать зарядку телефона менее болезненной.

Включите режим полета.

Одним из самых больших расходов на аккумулятор телефона является сигнал сети. Как правило, чем хуже ваш сигнал, тем быстрее разряжается аккумулятор. Следовательно, если вы живете в районе с плохим сигналом, зарядка вашего телефона займет больше времени, чем если бы вы проживали в месте с сильным сигналом — сигнал съедает вашу энергию во время зарядки.

2. Выключите телефон.

Просто и очевидно, но часто упускают из виду. Если ваш телефон выключить во время повторной зарядки, он будет заряжаться намного быстрее. Ничто не будет разряжать батарею, пока вы ее заряжаете.

3. Ограничьте использование телефона во время зарядки.

Если вы не можете выключить телефон, чтобы зарядить его быстрее, потому что хотите оставаться в курсе уведомлений, постарайтесь не использовать его слишком часто, пока он подключен к сети. Использование телефона во время зарядки замедляет этот процесс.

4. Убедитесь, что режим зарядки включен.

Ваше телефон позволяет вам указать тип соединения, которое оно устанавливает при подключении USB-кабеля. Если вы заряжаете через ноутбук или другое устройство, вам необходимо убедиться, что функция зарядки включена и не была случайно отключена.

5. Используйте настенную розетку.

Использование USB-порта на вашем компьютере или в автомобиле приводит к гораздо более неэффективной зарядке телефона.

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