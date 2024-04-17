У першому кварталі 2024 року середній розмір пенсії в Україні збільшився на 9,6%, що становить додаткові 505 гривень, досягнувши позначки 5743,3 гривні.

Це підвищення, однак, не вирішує основних проблем системи соціального забезпечення, зауважив голова Комітету Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

"Я не збираюсь переконувати, що така пенсія є гідною трудовому внеску нинішніх пенсіонерів. Це не так. За підсумками 2023 року, середня пенсія складала 31% від середньої зарплати, а має бути не менш ніж 40%, аби забезпечувати належний рівень заміщення трудових доходів і прийнятний рівень життя на пенсії", – пише Гетманцев у своєму Telegram-каналі.

Він підкреслив, що офіційна середня пенсія не відображає повної картини, адже більшість пенсіонерів (63%) отримують виплати, які не досягають навіть 5000 гривень на місяць. За його словами, це породжує численні нарікання щодо справедливості пенсійної системи та вказує на необхідність реформ.

До 2014 року пенсійні виплати були більш щедрими, але й тоді можна було поставити під сумнів стабільність системи. Також він застеріг, що пенсіонери можуть стати жертвами бюджетної кризи та інфляції у країні.

"Пенсіонери, як інші категорії громадян, що отримують виплати за рахунок публічних фінансів, будуть першими серед постраждалих від галопуючої інфляції", – зазначив Гетманцев.

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