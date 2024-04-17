В первом квартале 2024 года средний размер пенсии в Украине увеличился на 9,6%, что составляет дополнительные 505 гривен, достигнув отметки 5743,3 гривны.

Это повышение, однако, не решает основные проблемы системы социального обеспечения, отметил председатель Комитета Верховной Рады Украины по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данило Гетманцев.

"Я не собираюсь убеждать, что такая пенсия достойна трудовому взносу нынешних пенсионеров. Это не так. По итогам 2023 года средняя пенсия составляла 31% от средней зарплаты, а должна быть не менее 40%, чтобы обеспечивать надлежащий уровень замещения трудовых доходов". и приемлемый уровень жизни на пенсии", – пишет Гетманцев в своем Telegram-канале.

Он подчеркнул, что официальная средняя пенсия не отражает полную картину, ведь большинство пенсионеров (63%) получают выплаты, которые не достигают даже 5000 гривен в месяц. По его словам, это порождает многочисленные нарекания по справедливости пенсионной системы и указывает на необходимость реформ.

До 2014 года пенсионные выплаты были более щедрыми, но и тогда можно было подвергнуть сомнению стабильность системы. Он также предостерег, что пенсионеры могут стать жертвами бюджетного кризиса и инфляции в стране.

"Пенсионеры, как другие категории граждан, получающие выплаты за счет публичных финансов, будут первыми среди пострадавших от галопирующей инфляции", – отметил Гетманцев.

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