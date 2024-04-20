У «Київстар» на тлі підвищення тарифів і обурення громадян звернулися до своїх абонентів із важливою інформацією.

Зміни у тарифах «Київстар» викликали хвилю обурення серед абонентів оператора мобільного зв’язку, пише Politeka.net.

Як раніше попередили у «Київстар», зміни стосуватимуться тарифів, які не оновлювалися з минулого року й раніше.

Однак, окрім підвищення, у «Київстар» підкреслили, що також будуть уніфіковано умови оплати додаткових послуг, таких як інтернет, дзвінки та SMS, після використання тарифних обсягів.

«Наприклад, якщо раніше після використання тарифних гігабайтів абонент платив 10 грн за кожні наступні 100 МБ, то надалі за 20 грн компанія буде надавати безлімітний інтернет до кінця доби», - пояснювали у «Київстар».

Втім, деяких абонентів це аніяк не втішило. Особливо людей, які не потребують додаткових послуг і взагалі доступу до Інтернет. Наприклад, серед абонентів «Київстар» є люди з кнопочними телефонами, пенсіонери.

«На мій контракт в кнопочному телефоні тариф підняли, так багато послуг, якими я не зможу користуваттися, а відмовитися не можна – плати, а не користуйся», - скаржиться одна з абоненток «Київстар».

У «Київстар» відреагували на подібні скарги. Зокрема, пояснивши, що робити пенсіонерам:

«Для наших абонентів, яким 60 і більше років, ми пропонуємо спеціальний тариф тільки для дзвінків - "Любов до батьків".

Змінити тариф можуть й інші абоненти. За цю послугу платити не доведеться.

«Якщо вам не підходять нові умови вашого тарифного плану, виможете вибрати собі інший тариф самостійно, безоплатно змінивши на той, який більше відповідає вашим потребам і можливостям», - пояснили в компанії.

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