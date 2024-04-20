В «Киевстар» на фоне повышения тарифов и возмущения граждан обратились к своим абонентам с важной информацией.

Изменения в тарифах "Киевстар" вызвали волну возмущения среди абонентов оператора мобильной связи, пишет Politeka.net.

Как ранее предупредили в «Киевстар», изменения будут касаться тарифов, которые не обновлялись с прошлого года и раньше.

Однако, кроме повышения, в «Киевстар» подчеркнули, что также будут унифицированы условия оплаты дополнительных услуг, таких как интернет, звонки и SMS после использования тарифных объемов.

«Например, если раньше после использования тарифных гигабайтов абонент платил 10 грн за каждые последующие 100 МБ, то в дальнейшем за 20 грн компания будет предоставлять безлимитный интернет до конца суток», – объясняли в «Киевстар».

Впрочем, некоторых абонентов это никак не обрадовало. Особенно людей, не требующих дополнительных услуг и вообще доступа к Интернет. Например, среди абонентов «Киевстар» есть люди с кнопочными телефонами, пенсионеры.

«На мой контракт в кнопочном телефоне тариф подняли, так много услуг, которыми я не смогу пользоваться, а отказаться нельзя – плати, а не пользуйся», – жалуется одна из абоненток «Киевстар».

В «Киевстар» отреагировали на подобные жалобы. В частности, объяснив, что делать пенсионерам:

«Для наших абонентов, которым 60 и более лет, мы предлагаем специальный тариф только для звонков – "Любовь к родителям".

Сменить тариф могут и другие абоненты. За эту услугу платить не придется.

«Если вам не подходят новые условия вашего тарифного плана, вы можете выбрать себе другой тариф самостоятельно, безплатно изменив на тот, который больше соответствует вашим потребностям и возможностям», - пояснили в компании.

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