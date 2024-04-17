Іноді може допомогти скидання або перезавантаження гаджетів, дізнатися, чому це важливо.

Час від часу ваш телефон або інший гаджет необхідно перезавантажити, він може "застрягти" у старих файлах та програмах, що знижує його продуктивність.

Перезапуск телефону - відмінна ідея, якщо він раптово почав нагріватися сильніше, ніж зазвичай.

Хоча ці проблеми можуть бути поширені, якщо вони виникають часто, у вас може бути проблема з апаратним забезпеченням телефону, і вам, ймовірно, доведеться звернутися до професіонала для перевірки.

У більшості випадків ваш телефон взагалі не потрібно перезавантажувати.

Є кілька причин, через які телефон може працювати повільно і навіть трохи глючити.

Ви можете помітити, що гучність перестала працювати, або з'явилися дивні вікна на екрані.

Хоча це може бути ознакою апаратної проблеми, швидше за все, це не так, швидше за все це погано працює додаток у фоновому режимі.

Коли ви перезавантажуєте телефон , все, що працює у фоновому режимі, запускається знову.

Перезавантаження телефону також виконує деякі інші важливі речі, такі як очищення та перерозподіл відеопам'яті, що використовується вашим графічним процесором, стирає псевдофайлову систему, яка використовується для відстеження працюючого обладнання, та перезапускає справжні бездротові радіомодулі.

Коли ви вимикаєте живлення, все, що не потрібне для повторного завантаження телефону, вимикається.

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