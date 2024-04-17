Иногда решить проблему может сброс или перезагрузка ваших гаджетов, узнайте, почему это важно.

Время от времени ваш телефон или другой гаджет необходимо перезагрузить, он может "застрять" в старых файлах и приложениях, что снижает его производительность.

Перезапуск телефона — отличная идея, если он внезапно стал нагреваться сильнее, чем обычно.

Хотя эти проблемы могут быть распространены, если они возникают часто, у вас может быть проблема с аппаратным обеспечением вашего телефона, и вам, вероятно, придется обратиться к профессионалу для проверки.

В большинстве случаев ваш телефон вообще не нужно перезагружать.

Есть несколько причин, по которым телефон может работать медленно и даже немного глючить.

Вы можете заметить, что громкость перестала работать или появились странные окна на экране.

Хотя это может быть признаком аппаратной проблемы, скорее всего, это не так, скорее всего, это плохо работающее приложение в фоновом режиме.

Когда вы перезагружаете телефон, все, что работает в фоновом режиме, запускается заново.

Перезагрузка телефона также выполняет некоторые другие важные вещи, такие как очистка и перераспределение видеопамяти, используемой вашим графическим процессором, стирает псевдофайловую систему, которая используется для отслеживания работающего оборудования, и перезапускает настоящие беспроводные радиомодули.

Когда вы выключаете питание, все, что не нужно для повторной загрузки телефона, отключается.

Читайте также:

Как убрать навязчивую рекламу на смартфоне Xiaomi: эффективные способы.

Как понять, что ваш телефон прослушивают: назван лучший способ защиты.

Как ускорить работу старого телефона: самые действенные лайфхаки.