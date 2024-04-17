Повільна зарядка телефону може сильно дратувати, особливо якщо ви поспішаєте або вам потрібно зробити щось важливе на пристрої.

На щастя, є кілька речей, які ви можете зробити, щоб допомогти вашому телефону заряджатися швидше, читайте далі, щоб досягти 100% результату в найкоротші терміни - підзарядіть акумулятор пристрою швидше за допомогою цього зручного посібника.

Як прискорити заряджання телефону?

Зменшіть яскравість. Підсвічування екрана телефону — одне з найбільших джерел витрат заряду акумулятора пристрою. Зменшення яскравості означає, що екран телефону споживає менше енергії, і, отже, більше енергії може зарядити акумулятор.

Увімкніть режим польоту. Хоча режим польоту насправді не прискорює заряджання вашого телефону, він обмежує його дії, що може скоротити енергоємні процеси.

Закрийте вкладки та програми. Закриття програм зупиняє їх роботу у фоновому режимі вашого телефону, що заощаджує ресурси та електроенергію. (Пам'ятайте, чим менше енергії ви використовуєте, тим більше йде на зарядку!).

Увімкніть "Не турбувати". Подібно до режиму польоту, цей параметр зменшить кількість повідомлень на вашому телефоні, що дозволить витрачати менше енергії. Звуки та вібрації можуть бути дуже енергоємними, тому краще обмежити їх, коли вам потрібна швидка зарядка.

Використовуйте швидкий зарядний пристрій для телефону. Подивіться на «номінальний струм в амперах», який написаний десь на вашому зарядному пристрої, і спробуйте купити той, який вище, щоб швидше подавати більше енергії на ваш пристрій.

Вимкніть телефон. Якщо вам не потрібно використовувати його, не використовуйте його! Це найкраще рішення для швидкого заряджання телефону.

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