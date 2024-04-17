Медленная зарядка телефона может сильно раздражать, особенно если вы спешите или вам нужно сделать что-то важное на устройстве.

К счастью, есть несколько вещей, которые вы можете сделать, чтобы помочь вашему телефону заряжаться быстрее, читайте дальше, чтобы достичь 100% результата в кратчайшие сроки - подзарядите аккумулятор устройства быстрее с помощью этого удобного руководства.

Как ускорить зарядку телефона?

Уменьшите яркость. Подсветка экрана телефона — один из самых больших источников расхода заряда батареи устройства. Уменьшение яркости означает, что экран телефона потребляет меньше энергии, и, следовательно, больше энергии может пойти на зарядку аккумулятора.

Включите режим полета. Хотя режим полета на самом деле не ускоряет зарядку вашего телефона, он ограничивает его действия, что может сократить энергоемкие процессы.

Закройте вкладки и приложения. Закрытие приложений останавливает их работу в фоновом режиме вашего телефона, что экономит ресурсы и электроэнергию. (Помните, чем меньше энергии вы используете, тем больше уходит на зарядку!).

Включите «Не беспокоить». Подобно режиму полета, этот параметр уменьшит количество уведомлений на вашем телефоне, что позволит тратить меньше энергии. Звуки и вибрации могут быть весьма энергоемкими, поэтому лучше ограничить их, когда вам нужна быстрая зарядка.

Используйте более быстрое зарядное устройство для телефона. Посмотрите на «номинальный ток в амперах», который написан где-то на вашем текущем зарядном устройстве, и попробуйте купить тот, который выше, чтобы быстрее подавать больше энергии на ваше устройство.

Выключите своей телефон. Если вам не нужно его использовать, не используйте его! Это лучшее решение для более быстрой зарядки вашего телефона.

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