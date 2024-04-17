Більшість з нас користуються телефоном по кілька годин на день, тому є сенс зберігати на ньому все, що для вас важливо.

Однак це означає, що пам'ять вашого телефону може швидко заповнитися, в наш час більшість пристроїв мають як мінімум 128 ГБ пам'яті, але деякі, як і раніше, пропонують 64 ГБ або навіть менше.

Більшість цього обсягу займає сам Android, тому ви можете виявити, що у вас на телефоні майже вичерпана ємність або ви отримаєте страшне попередження про нестачу пам'яті.

На щастя, є кілька простих кроків, які ви можете виконати, щоб звільнити значну кількість місця на телефоні Android і таким чином прискорити телефон.

1. Перемістіть фотографії та відео у хмарне сховище телефону. Можливо, це єдиний пункт у цьому списку, який вплине більше, ніж будь-який інший. Фотографії та відео займають величезну кількість місця, і чим більше їх буде, тим менша ймовірність, що вам захочеться їх перебирати.

2. Перемістіть дані телефону на Google Диск. Оскільки ви використовуєте телефон під керуванням операційної системи, що належить Google, варто використовувати й інші інструменти хмарного зберігання даних Google.

3. Видалити медіафайли у месенжерах телефонів. Заборонити WhatsApp зберігати фотографії та відео на телефон досить просто. Проте чи знаєте ви, що він також зберігає будь-які медіафайли, які ви надсилаєте, у самому додатку?

4. Видаліть завантаження телефону . Всі завжди забувають про завантаження, які часто залишаються в забутій папці ще довгий час після того, як вони вам знадобилися.

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