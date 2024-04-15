Курс долара в Україні може досягти 40 гривень, однак очікується, що таке підвищення не призведе до значних економічних проблем, адже у період з квітня по травень передбачається зміцнення національної валюти. Про це повідомив фінансовий аналітик Андрій Шевчишин.

Фінансовий аналітик Андрій Шевчишин зазначив, що Національний банк України поетапно готує населення до можливого зростання курсу до 40 гривень за долар. За його словами, хоча два тижні тому валютний курс впав нижче 39 гривень за долар через профіцит на міжбанку, регулятор оперативно втрутився, викупивши надлишки валюти, щоб запобігти подальшому зниженню курсу. Проте наразі значного збільшення продажу для стримування зростання курсу не спостерігається.

Шевчишин не давав конкретних прогнозів щодо досягнення позначки в 40 гривень за долар вже цього тижня, проте наголосив, що такі коливання будуть відображати реальний ринковий стан і не мають становити серйозної проблеми. Він також зазначив, що зазвичай в квітні та травні гривня традиційно зміцнюється, що може призвести до зниження курсу долара.

За інформацією порталу "Мінфін", станом на понеділок, 15 квітня, середній банківський курс долара становив 39,20 грн для купівлі та 39,65 грн для продажу. Готівковий курс склав 39,45 грн при купівлі та 39,55 грн при продажу. Офіційний курс від Національного банку України був зафіксований на рівні 39,39 гривні.

Джерело: ТСН.

Останні новини України:

Нагадаємо, що буде з курсом валют у квітні, яких цифр чекати в обмінниках.

Як повідомляла Politeka, в НБУ роздумують про "відмову" від долара.

Також Politeka писала, українцям розкрили, скільки доларів можна купити в обмінниках.