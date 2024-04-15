Курс доллара в Украине может достигнуть 40 гривен, однако ожидается, что такое повышение не приведет к значительным экономическим проблемам, ведь в период с апреля по май предполагается укрепление национальной валюты. Об этом сообщил финансовый аналитик Андрей Шевчишин.

Финансовый аналитик Андрей Шевчишин отметил, что Национальный банк Украины поэтапно готовит население к возможному росту курса до 40 гривен за доллар. По его словам, хотя две недели назад валютный курс упал ниже 39 гривен за доллар из-за профицита на межбанке, регулятор оперативно вмешался, выкупив излишки валюты, чтобы предотвратить дальнейшее снижение курса. Однако пока значительного увеличения продаж для сдерживания роста курса не наблюдается.

Шевчишин не давал конкретных прогнозов по достижению отметки в 40 гривен за доллар уже на этой неделе, однако подчеркнул, что такие колебания будут отражать реальное рыночное состояние и не должны представлять серьезную проблему. Он также отметил, что обычно в апреле и мае гривна традиционно укрепляется, что может привести к снижению курса доллара.

По информации портала "Минфин", по состоянию на понедельник, 15 апреля, средний банковский курс доллара составил 39,20 грн. для покупки и 39,65 грн. для продажи. Наличный курс составил 39,45 грн. при покупке и 39,55 грн. при продаже. Официальный курс от Национального банка был зафиксирован на уровне 39,39 гривны.

Источник: ТСН.

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