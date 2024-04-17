Якщо вам доводиться бігти на верхні поверхи або до саду, коли вам дзвонять, або взагалі не ловить сигнал мобільного зв'язку - є кілька варіантів вирішення проблеми.

Багато людей, особливо мешканці міст, ніколи не замислюються про поганий сигнал телефону, але навіть у наші дні все ще існує безліч сільських районів (і навіть частин великих міст), які практично не мають покриття мобільного зв'язку.

Отже, як посилити сигнал мобільного зв'язку:

1. Спробуйте тримати телефон у різних положеннях. Перш ніж витрачати багато грошей на такі пристрої, як підсилювачі сигналу, переконайтеся, що проблема не в чохлі телефону або в тому, як ви тримаєте телефон неправильно.

2. Перейдіть до іншої мобільної мережі. Просто тому, що у вас поганий (або нульовий) мобільний сигнал у телефоні від вашого поточного провайдера, ви можете виявити, що інша мережа пропонує набагато кращий сервіс у вашому регіоні.

3. Натомість використовуйте Wi-Fi. У більшості будинків є досить швидкий широкосмуговий доступ для дзвінків Wi-Fi. Насправді немає жодної різниці між звичайним телефонним дзвінком та дзвінком комусь у WhatsApp, Zoom, Skype або іншому додатку.

4. Підсилювачі сигналу мобільного телефону. Якщо ви не хочете змінювати мережу і не можете розраховувати на дзвінки через Wi-Fi, вам може допомогти підсилювач сигналу.

Хоча вони, безумовно, можуть допомогти посилити сигнал мобільного зв'язку в телефоні, вони можуть бути дорогими і їх використання регулюється строгими законами.

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