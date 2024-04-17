Если вам приходится бежать на верхние этажи или в сад, когда вам звонят, или вообще не ловит сигнал мобильной связи - есть несколько вариантов решения проблемы.

Многие люди, особенно жители городов, никогда не задумываются о плохом сигнале телефона, но даже в наши дни все еще существует множество сельских районов (и даже частей крупных городов), которые практически не имеют покрытия мобильной связи.

Итак, как усилить сигнал мобильной связи:

1. Попробуйте держать телефон в разных положениях. Прежде чем тратить много денег на такие устройства, как усилители сигнала, убедитесь, что проблема не в чехле вашего телефона или в том, как вы держите телефон неправильно.

2. Перейдите на другую мобильную сеть. Просто потому, что у вас плохой (или нулевой) мобильный сигнал в телефоне от вашего текущего провайдера, вы можете обнаружить, что другая сеть предлагает гораздо лучший сервис в вашем регионе.

3. Вместо этого используйте Wi-Fi. В большинстве домов имеется достаточно быстрый широкополосный доступ для звонков по Wi-Fi. На самом деле нет никакой разницы между обычным телефонным звонком и звонком кому-то в WhatsApp, Zoom, Skype или другом приложении.

4. Усилители сигнала мобильного телефона. Если вы не хотите менять сеть и не можете рассчитывать на звонки по Wi-Fi, вам может помочь усилитель сигнала.

Хотя они, безусловно, могут помочь усилить сигнал мобильной связи в телефоне, они могут быть дорогими, и их использование регулируется строгими законами.

Читайте также:

Как убрать навязчивую рекламу на смартфоне Xiaomi: эффективные способы.

Как понять, что ваш телефон прослушивают: назван лучший способ защиты.

Как ускорить работу старого телефона: самые действенные лайфхаки.