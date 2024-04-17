Дзеркально відобразіть екран телефону або планшета та транслюйте контент з Android на телевізор.

Оскільки сучасні телевізори підтримують постійно зростаючу кількість програм за запитом та потоковою передачею, дзеркало контенту з телефону або планшета рідко є відповідним рішенням для доступу до цього контенту на великому екрані.

Підключіть телефон Android до телевізора через HDMI.

Якщо ви не хочете поводитися з налаштуваннями, найпростіше рішення для підключення телефону або планшета Android до телевізора - це використовувати кабель HDMI - за умови, що ваш пристрій підтримує потокову передачу через HDMI.

Ви підключаєте один кінець до порту на задній панелі телевізора, а інший кінець до порту зарядки на телефоні, а потім змінюєте джерело на телевізорі для перегляду входу HDMI.

Однак ви помітите, що стандартний кабель HDMI не підходить до телефону. Якщо ваш телефон або планшет має USB-C, це дуже легко обійти, і ви можете купити кабель HDMI з роз'ємом USB-C на одному кінці.

Підключіть Android до телевізора без дротів.

Оскільки не всі телефони та планшети підтримують з'єднання HDMI, а кабелі, розкидані по вітальні, можуть створювати безлад, бездротове рішення може бути кращим.

Трансляція контенту з телефону або планшета на телевізор насправді дуже проста, але що бентежить, так це величезна кількість термінів, які використовуються у зв'язку з цим, від Miracast та Wireless Display до дзеркального відображення екрану, SmartShare та всього, що між ними. Також є AirPlay, але він використовується лише для пристроїв Apple.

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