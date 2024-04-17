Поскольку современные телевизоры поддерживают постоянно растущее количество приложений по запросу и потоковой передачи, зеркалирование контента с телефона или планшета редко является подходящим решением для доступа к этому контенту на большом экране.

Подключите телефон Android к телевизору через HDMI.

Если вы не хотите возиться с настройками, самое простое решение для подключения телефона или планшета Android к телевизору — это использовать кабель HDMI — при условии, что ваше устройство поддерживает потоковую передачу через HDMI.

Вы подключаете один конец к порту на задней панели телевизора, а другой конец — к порту зарядки на телефоне, а затем меняете источник на телевизоре для просмотра входа HDMI.

Однако вы заметите, что стандартный кабель HDMI не подходит к вашему телефону. Если ваш телефон или планшет имеет порт USB-C, это очень легко обойти, и вы можете купить кабель HDMI с разъемом USB-C на одном конце.

Подключите Android к телевизору без проводов.

Поскольку не все телефоны и планшеты поддерживают соединения HDMI, а кабели, разбросанные по гостиной, могут создавать беспорядок, беспроводное решение может быть предпочтительнее.

Трансляция контента с телефона или планшета на телевизор на самом деле очень проста, но что смущает, так это огромное количество терминов, которые используются в связи с этим, от Miracast и Wireless Display до зеркального отображения экрана, SmartShare и всего, что между ними. Также есть AirPlay, но он используется только для устройств Apple.

Читайте также:

Как убрать навязчивую рекламу на смартфоне Xiaomi: эффективные способы.

Как понять, что ваш телефон прослушивают: назван лучший способ защиты.

Как ускорить работу старого телефона: самые действенные лайфхаки.