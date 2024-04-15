Підготувавшись заздалегідь, ви зможете відстежити місцезнаходження телефону та отримаєте більше шансів повернути його - тут ми розглянемо опції, вбудовані в кожну основну мобільну операційну систему, щоб пояснити, як відстежувати втрачений або вкрадений телефон.

Перш ніж почати, вам потрібно буде увійти до свого облікового запису Google або Apple на телефоні.

Як знайти втрачений телефон Android?

Функція "Знайти мій пристрій", що раніше називалася "Диспетчер пристроїв", пропонує найпростіший спосіб відстежувати телефон Android. Його можна безкоштовно завантажити з Google Play. Ви також можете отримати доступ до сервісу будь-якого браузера, відвідавши google.com/android/find, якщо ваш телефон загубиться.

Функція "Знайти мій пристрій" пропонує можливість зателефонувати, заблокувати або стерти дані з телефону, якщо він зникне з ваших рук.

Як знайти втрачений телефон iPhone?

Щоб знайти втрачений телефон Apple, вам знадобиться функція «Знайти мій iPhone», але перш ніж ви втратите свій iPhone, необхідно переконатися, що він налаштований на вашому пристрої.

Просто натисніть "Налаштування", "iCloud", потім прокрутіть вниз і увімкніть "Знайти iPhone". Також увімкніть опцію нижче, яка надсилатиме ваше останнє відоме місцезнаходження телефону безпосередньо перед тим, як розрядиться акумулятор.

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