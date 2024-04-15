Подготовившись заранее, вы сможете отследить местонахождение телефона и получите больше шансов вернуть его - здесь мы рассмотрим опции, встроенные в каждую основную мобильную операционную систему, чтобы объяснить, как отслеживать потерянный или украденный телефон.

Для каждого из них вам необходимо будет войти в свою учетную запись Google или Apple на телефоне, прежде чем начать.

Как найти потерянный телефон Android?

Функция «Найти мое устройство», ранее называвшаяся «Диспетчер устройств», предлагает самый простой способ отслеживать телефон Android. Его можно бесплатно загрузить из магазина Google Play. Вы также можете получить доступ к сервису из любого браузера, посетив google.com/android/find, если ваш телефон потеряется.

Функция «Найти мое устройство» предлагает возможность позвонить, заблокировать или стереть данные с вашего телефона, если оно выйдет из ваших рук.

Как найти потерянный телефон iPhone?

Чтобы найти потерянный телефон Apple, вам понадобится функция «Найти мой iPhone», но прежде чем вы потеряете свой iPhone, вам необходимо убедиться, что он настроен на вашем устройстве.

Просто нажмите «Настройки», «iCloud», затем прокрутите вниз и включите «Найти iPhone». Также включите опцию ниже, которая будет отправлять ваше последнее известное местоположение телефона непосредственно перед тем, как разрядится аккумулятор.

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