Згідно з Меморандумом, Україна має розробити конепцію для модернізації своєї пенсійної системи.

У березні Україна та Міжнародний валютний фонд уклали оновлений Меморандум, який встановлює нові напрями реформування пенсійної системи та соціальної підтримки громадян. Основний принцип, закладений у документі, полягає у збереженні балансу між поліпшенням соціальних стандартів та фінансовими можливостями держави. Про це йдеться в повыдомленні Мінфіну.

Згідно з Меморандумом, Україна має розробити конепцію для модернізації своєї пенсійної системи, зокрема шляхом впровадження додаткових рівнів пенсійних схем, залежно від наявних умов.

Будь-які ініціативи щодо підвищення пенсійних виплат повинні бути обґрунтовані з урахуванням аналізу фінансової стабільності. Йдеться про те, що має зберігатися певний баланс між покращенням соціальних стандартів й фінансовою спроможністю держави.

МВФ радить Україні проводити обережні реформи, уникаючи ризикованих рішень, таких як створення нових спеціальних пенсій та пільг, збільшення соціальних виплат, а також зниження пенсійного віку, законодавчо встановленого.

Меморандум не передбачає ніяких нових змін у структурі пенсійних виплат, пільг чи інших соціальних допомог.

Також нагадуємо, що цього літа пенсіонерам не планується підвищення пенсій. Однак особи, вік яких складає 70 років та більше, можуть розраховувати на додаткові надбавки, якщо їхня пенсія не перевищує 10 340 гривень. Надбавки встановлено наступним чином: 300 гривень для осіб віком від 70 до 74 років, 456 гривень для тих, хто від 75 до 79 років, та 570 гривень для пенсіонерів старше 80 років.

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