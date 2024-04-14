В марте Украина и Международный валютный фонд заключили обновленный Меморандум, устанавливающий новые направления реформирования пенсионной системы и социальной поддержки граждан. Основной принцип, заложенный в документе, состоит в сохранении баланса между улучшением социальных стандартов и финансовыми возможностями государства. Об этом говорится в сообщении Минфина.

Согласно Меморандуму, Украина должна разработать конепцию для модернизации своей пенсионной системы, в частности путем внедрения дополнительных уровней пенсионных схем в зависимости от существующих условий.

Любые инициативы по повышению пенсионных выплат должны быть обоснованы с учетом анализа финансовой устойчивости. Речь идет о том, что должен сохраняться определенный баланс между улучшением социальных стандартов и финансовой состоятельностью государства.

МВФ советует Украине проводить осторожные реформы избегая рискованных решений, таких как создание новых специальных пенсий и льгот, увеличение социальных выплат, а также снижение пенсионного возраста, законодательно установленного.

Меморандум не предусматривает никаких новых изменений в структуре пенсионных выплат, льгот или других социальных пособий.

Также напоминаем, что этим летом пенсионерам не планируется повышение пенсий. Однако лица старше 70 лет могут рассчитывать на дополнительные надбавки, если их пенсия не превышает 10 340 гривен. Надбавки установлены следующим образом: 300 гривен для лиц от 70 до 74 лет, 456 гривен для тех, кто от 75 до 79 лет, и 570 гривен для пенсионеров старше 80 лет.

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