Потрібно добре розібратися у функціях програми, щоб знати, як убезпечити себе від злому та серйозних наслідків при неакуратному використанні ризикових опцій.

Під виглядом корисних файлів на ваш комп'ютер або смартфон можуть бути завантажені віруси, які не просто видобуватимуть якусь конфіденційну інформацію та передаватиму її третім особам, а й запускатимуть окремі програми на комп'ютері та виконуватимуть у них будь-які дії. Вчимося грамотно налаштовувати автозавантаження медіафайлів у Телеграмі на всіх пристроях і позбавляємо себе проблем.

Як вимкнути автозавантаження у Телеграмі:

Уразливість, пов'язана з автозавантаженням файлів у Телеграмі, була виявлена ​​у додатку месенджера на Windows. Завантажений файл без проблем запустив певний код на комп'ютері і почав керувати калькулятором. Відеопідтвердження цього факту можна подивитися у соціальній мережі Х. На жаль, від цього ніхто не застрахований, тому має сенс автозавантаження відключити. Цілком це можна зробити через налаштування наступним чином:

Відкрийте Телеграм на Windows і торкніться трьох смужок у верхньому лівому куті;

Виберіть “Налаштування”;

Натисніть “Просунуті налаштування”;

У блоці “Автозавантаження медіа” перейдіть до кожного пункту та вимкніть усі тумблери.

Такі налаштування дозволять вам повністю відключити автозавантаження файлів та контролювати все, що відбувається у месенджері. Тепер для завантаження відео або фото вам доведеться натиснути на нього. Аналогічно треба буде чинити з перерахованими документами. Принаймні так у вас буде можливість точно переконатися, що відправник надійний, і не завантажувати сумнівні файли.

Вимкнути завантаження у Телеграмі:

Аналогічні налаштування я рекомендую зробити на смартфоні. Все-таки Андроїд - система відкрита, і хто його знає, що намагатиметься зробити файл, збережений на згадку про ваш апарат. Робиться це так:

Відкрийте Телеграм на смартфоні та натисніть на три смужки у лівому верхньому кутку; Перейдіть до розділу "Налаштування"; Виберіть “Дані та пам'ять”; У блоці “Автозавантаження медіа” вимкніть усі тумблери.

Тепер ви убезпечили і свій Андроїд-смартфон. Нічого без вашого відома через Телеграм не скачуватиметься. Достатньо лише один раз торкнутися будь-якої фотографії, відео або просто документа, і вони опиняться на вашому пристрої.

Як налаштувати автозавантаження в Телеграмі:

Однак той спосіб відключення автозавантаження медіафайлів у Телеграмі, який ми розглянули, є досить радикальним. Ні в яких чатах у вас взагалі не завантажуватиметься нічого. Але навряд чи ви додаєте до свого списку контактів користувачів, які розсилатимуть вам усілякі віруси та просто шкідливі файли. Тому пропоную автоматичне скачування в Телеграмі для контактів таки активувати. Зробити це можна дуже просто:

Відкрийте Телеграм на смартфоні та перейдіть в налаштування;

Виберіть “Дані та пам'ять”;

Спочатку торкніться пункту "Через мобільну мережу";

Натисніть на “Фото” та залиште галочку лише на пункті “Контакти”. Виконайте цю процедуру з відео, файлами та історіями. До речі, ви можете на мій приклад залишити автозавантаження тільки для фотографій.

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