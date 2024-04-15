Під виглядом корисних файлів на ваш комп'ютер або смартфон можуть бути завантажені віруси, які не просто видобуватимуть якусь конфіденційну інформацію та передаватиму її третім особам, а й запускатимуть окремі програми на комп'ютері та виконуватимуть у них будь-які дії. Вчимося грамотно налаштовувати автозавантаження медіафайлів у Телеграмі на всіх пристроях і позбавляємо себе проблем.
Як вимкнути автозавантаження у Телеграмі:
Уразливість, пов'язана з автозавантаженням файлів у Телеграмі, була виявлена у додатку месенджера на Windows. Завантажений файл без проблем запустив певний код на комп'ютері і почав керувати калькулятором. Відеопідтвердження цього факту можна подивитися у соціальній мережі Х. На жаль, від цього ніхто не застрахований, тому має сенс автозавантаження відключити. Цілком це можна зробити через налаштування наступним чином:
- Відкрийте Телеграм на Windows і торкніться трьох смужок у верхньому лівому куті;
- Виберіть “Налаштування”;
- Натисніть “Просунуті налаштування”;
- У блоці “Автозавантаження медіа” перейдіть до кожного пункту та вимкніть усі тумблери.
Такі налаштування дозволять вам повністю відключити автозавантаження файлів та контролювати все, що відбувається у месенджері. Тепер для завантаження відео або фото вам доведеться натиснути на нього. Аналогічно треба буде чинити з перерахованими документами. Принаймні так у вас буде можливість точно переконатися, що відправник надійний, і не завантажувати сумнівні файли.
Вимкнути завантаження у Телеграмі:
Аналогічні налаштування я рекомендую зробити на смартфоні. Все-таки Андроїд - система відкрита, і хто його знає, що намагатиметься зробити файл, збережений на згадку про ваш апарат. Робиться це так:
- Відкрийте Телеграм на смартфоні та натисніть на три смужки у лівому верхньому кутку;
- Перейдіть до розділу "Налаштування";
- Виберіть “Дані та пам'ять”;
- У блоці “Автозавантаження медіа” вимкніть усі тумблери.
Тепер ви убезпечили і свій Андроїд-смартфон. Нічого без вашого відома через Телеграм не скачуватиметься. Достатньо лише один раз торкнутися будь-якої фотографії, відео або просто документа, і вони опиняться на вашому пристрої.
Як налаштувати автозавантаження в Телеграмі:
Однак той спосіб відключення автозавантаження медіафайлів у Телеграмі, який ми розглянули, є досить радикальним. Ні в яких чатах у вас взагалі не завантажуватиметься нічого. Але навряд чи ви додаєте до свого списку контактів користувачів, які розсилатимуть вам усілякі віруси та просто шкідливі файли. Тому пропоную автоматичне скачування в Телеграмі для контактів таки активувати. Зробити це можна дуже просто:
- Відкрийте Телеграм на смартфоні та перейдіть в налаштування;
- Виберіть “Дані та пам'ять”;
- Спочатку торкніться пункту "Через мобільну мережу";
- Натисніть на “Фото” та залиште галочку лише на пункті “Контакти”. Виконайте цю процедуру з відео, файлами та історіями. До речі, ви можете на мій приклад залишити автозавантаження тільки для фотографій.
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