Нужно хорошо разобраться в функциях приложения, чтобы знать, как обезопасить себя от взлома и серьезных последствий при неаккуратном использовании рисковых опций.

Под видом полезных файлов на ваш компьютер или смартфон могут быть загружены вирусы, которые не просто будут добывать какую-то конфиденциальную информацию и передавать ее третьим лицам, но и запускать отдельные приложения на компьютере и выполнять в них какие-либо действия. Учимся грамотно настраивать автозагрузку медиафайлов в Телеграме на всех устройствах и избавляем себя от проблем.

Как отключить автозагрузку в Телеграме:

Уязвимость, связанная с автозагрузкой файлов в Телеграме, была обнаружена в приложении мессенджера на Windows. Скачанный файл без всяких проблем запустил определенный код на компьютере и начал управлять калькулятором. Видеоподтверждение этого факта можно посмотреть в социальной сети Х. К сожалению, от этого никто не застрахован, поэтому имеет смысл автозагрузку отключить. Полностью это можно сделать через настройки следующим образом:

Откройте Телеграм на Windows и коснитесь трех полосок в левом верхнем углу;

Выберите раздел “Настройки”;

Коснитесь пункта “Продвинутые настройки”;

В блоке “Автозагрузка медиа” перейдите в каждый пункт и отключите все тумблеры.

Такие настройки позволят вам полностью отключить автозагрузку файлов и контролировать всё, что происходит в мессенджере. Теперь для скачивания видео или фото вам придется на него нажать. Аналогично надо будет поступать с перечисленными документами. По крайней мере, так у вас будет возможность точно убедиться, что отправитель надежный, и не загружать сомнительные файлы.

Отключить загрузки в Телеграме:

Аналогичные настройки я рекомендую сделать и на смартфоне. Все-таки Андроид — система открытая, и кто его знает, что будет пытаться сделать файл, сохраненный в память вашего аппарата. Делается это так:

Откройте Телеграм на смартфоне и нажмите на три полоски в левом верхнем углу; Перейдите в раздел “Настройки”; Выберите пункт “Данные и память”; В блоке “Автозагрузка медиа” отключите все тумблеры.

Теперь вы обезопасили и свой Андроид-смартфон. Ничего без вашего ведома через Телеграм скачиваться не будет. Достаточно лишь один раз коснуться любой фотографии, видео или просто документа, и они окажутся на вашем устройстве.

Как настроить автозагрузку в Телеграме:

Однако тот способ отключения автозагрузки медиафайлов в Телеграме, который мы рассмотрели, достаточно радикальный. Ни в каких чатах у вас не будет загружаться вообще ничего. Но вряд ли вы добавляете в свой список контактов пользователей, которые будут рассылать вам всякие вирусы и просто вредоносные файлы. Поэтому предлагаю автоматическое скачивание в Телеграме для контактов все-таки активировать. Сделать это можно очень просто:

Откройте Телеграм на смартфоне и перейдите в настройки;

Выберите раздел “Данные и память”;

Сначала коснитесь пункта “Через мобильную сеть”;

Нажмите на “Фото” и оставьте галочку только на пункте “Контакты”. Проделайте эту процедуру с видео, файлами и историями. Кстати, вы можете по моему примеру оставить автозагрузку только для фотографий.

Последние новости Украины:

Как быстро скрыть свой номер телефона: абонентам Lifecell дали полезные комбинации.

В "Дія" объяснили важный нюанс относительно перерасчета пенсии.

Также сообщалось, что Киевстар удивил заявлением на фоне повышения тарифов.