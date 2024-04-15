Под видом полезных файлов на ваш компьютер или смартфон могут быть загружены вирусы, которые не просто будут добывать какую-то конфиденциальную информацию и передавать ее третьим лицам, но и запускать отдельные приложения на компьютере и выполнять в них какие-либо действия. Учимся грамотно настраивать автозагрузку медиафайлов в Телеграме на всех устройствах и избавляем себя от проблем.
Как отключить автозагрузку в Телеграме:
Уязвимость, связанная с автозагрузкой файлов в Телеграме, была обнаружена в приложении мессенджера на Windows. Скачанный файл без всяких проблем запустил определенный код на компьютере и начал управлять калькулятором. Видеоподтверждение этого факта можно посмотреть в социальной сети Х. К сожалению, от этого никто не застрахован, поэтому имеет смысл автозагрузку отключить. Полностью это можно сделать через настройки следующим образом:
- Откройте Телеграм на Windows и коснитесь трех полосок в левом верхнем углу;
- Выберите раздел “Настройки”;
- Коснитесь пункта “Продвинутые настройки”;
- В блоке “Автозагрузка медиа” перейдите в каждый пункт и отключите все тумблеры.
Такие настройки позволят вам полностью отключить автозагрузку файлов и контролировать всё, что происходит в мессенджере. Теперь для скачивания видео или фото вам придется на него нажать. Аналогично надо будет поступать с перечисленными документами. По крайней мере, так у вас будет возможность точно убедиться, что отправитель надежный, и не загружать сомнительные файлы.
Отключить загрузки в Телеграме:
Аналогичные настройки я рекомендую сделать и на смартфоне. Все-таки Андроид — система открытая, и кто его знает, что будет пытаться сделать файл, сохраненный в память вашего аппарата. Делается это так:
- Откройте Телеграм на смартфоне и нажмите на три полоски в левом верхнем углу;
- Перейдите в раздел “Настройки”;
- Выберите пункт “Данные и память”;
- В блоке “Автозагрузка медиа” отключите все тумблеры.
Теперь вы обезопасили и свой Андроид-смартфон. Ничего без вашего ведома через Телеграм скачиваться не будет. Достаточно лишь один раз коснуться любой фотографии, видео или просто документа, и они окажутся на вашем устройстве.
Как настроить автозагрузку в Телеграме:
Однако тот способ отключения автозагрузки медиафайлов в Телеграме, который мы рассмотрели, достаточно радикальный. Ни в каких чатах у вас не будет загружаться вообще ничего. Но вряд ли вы добавляете в свой список контактов пользователей, которые будут рассылать вам всякие вирусы и просто вредоносные файлы. Поэтому предлагаю автоматическое скачивание в Телеграме для контактов все-таки активировать. Сделать это можно очень просто:
- Откройте Телеграм на смартфоне и перейдите в настройки;
- Выберите раздел “Данные и память”;
- Сначала коснитесь пункта “Через мобильную сеть”;
- Нажмите на “Фото” и оставьте галочку только на пункте “Контакты”. Проделайте эту процедуру с видео, файлами и историями. Кстати, вы можете по моему примеру оставить автозагрузку только для фотографий.
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