Для подання заявки на отримання грошової допомоги необхідно заповнити онлайн-форму та надати документи.

Грошова допомога на ремонт житла можуть отримати українці. Благодійний фонд "Карітас" активно допомагає жителям Житомира та області, які постраждали від обстрілів, надаючи їм грошову допомогу. Ця грошова допомога впроваджується у співпраці з Caritas Ukraine та Агентством ООН у справах біженців (UNHCR Ukraine) в рамках проєкту "Житло для вразливих домогосподарств в Україні III".

Для отримання грошової допомоги потрібно відповідати критеріям уразливості. До таких груп українців належать:

особи з тяжкими захворюваннями чи інвалідністю;

люди віком понад 60 років, які живуть самі;

одинокі батьки або опікуни дітей до 18 років;

багатодітні сім’ї з трьома і більше дітьми;

вагітні жінки та одинокі матері з малюками до 3 років;

сім’ї, які втратили основне джерело доходу;

сім’ї з доходом нижчим за 6 318 грн на особу.

Ця грошова допомога може бути використана для самостійного ремонту пошкодженого житла або для залучення професійних будівельних компаній.

Для подачі заявки на отримання грошової допомоги необхідно заповнити онлайн-форму. У разі виникнення питань, можна зателефонувати за номером (067) 200-10-55. Консультації та прийом заявок на грошову допомогу проводяться з понеділка по п'ятницю, з 10:00 до 16:00.

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