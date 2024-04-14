Денежная помощь на ремонт жилья могут получить украинцы. Благотворительный фонд "Каритас" активно помогает жителям Житомира и области, пострадавшим от обстрелов, оказывая им денежную помощь. Эта денежная помощь внедряется в сотрудничестве с Caritas Ukraine и Агентством ООН по делам беженцев (UNHCR Ukraine) в рамках проекта "Жилье для уязвимых домохозяйств в Украине III".

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Для получения денежной помощи нужно соответствовать критериям уязвимости. К таким группам украинцев относятся:

  • лица с тяжелыми заболеваниями или инвалидностью;
  • люди старше 60 лет, живущие сами;
  • одинокие родители или опекуны детей младше 18 лет;
  • многодетные семьи с тремя и более детьми;
  • беременные женщины и одинокие матери с детьми до 3 лет;
  • семьи, утратившие основной источник дохода;
  • семьи с доходом ниже 6 318 грн на человека.

Эта денежная помощь может быть использована для самостоятельного ремонта поврежденного жилья или привлечения профессиональных строительных компаний.

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Для подачи заявки на получение денежной помощи необходимо заполнить онлайн-форму. В случае возникновения вопросов можно позвонить по телефону (067) 200-10-55. Консультации и прием заявок на денежную помощь проводятся с понедельника по пятницу с 10:00 до 16:00.

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