Частина українців залишиться без пенсій - відомо, що вони зможуть отримувати з бюджета та кого стосується.

В Україні для призначення пенсії необхідно мати страховий стаж щонайменше 15 років. Ті, хто не має достатнього стажу, не можуть претендувати на державні пенсійні виплати, але вони можуть отримувати державну допомогу. Тобто частина українців залишиться без пенсій, але буде отримувати соціальну допомогу. Стало відомо, що ті хто не має достатнього стажу зможуть отримувати з бюджета.

Громадяни України без необхідного стажу мають право на тимчасову соціальну допомогу у розмірі 2 361 гривні на місяць. Таку допомогу можуть отримувати особи віком понад 63 роки, але вона не нараховується до досягнення цього віку.

Для оформлення допомоги потрібно звернутися до територіального центру соціального захисту з відповідними документами та заявою. В період воєнного стану та протягом місяця після його завершення виплати здійснюються без перерви, незалежно від пропуску термінів для їх перевірки.

Ця тимчасова соціальна допомога не підлягає індексації і може збільшуватися тільки у випадку підвищення прожиткового мінімуму. З віком особи також можуть збільшуватися додаткові надбавки до допомоги:

від 70 до 75 років — доплата 300 гривень;

від 75 до 80 років — доплата 456 гривень;

для осіб старше 80 років — доплата 570 гривень.

Джерело: НаПенсии.

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